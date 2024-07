Auto, Omoda&Jaecoo sbarca in Italia: ecco i suv Omoda 5 e Jacoo 7

“In Europe for Europe”

“In Europe for Europe”, non è solo un motto, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti ed è con questo presupposto che il gruppo Chery arriva in Italia con il brand OMODA&JAECOO. L’obiettivo è arrivare nel Vecchio Continente per rimanere, creare sinergie e un circolo virtuoso di relazioni che sappiano valorizzare la catena del business automotive. Come annunciato dal Vice President di Chery Automobile, Zangshan Zhang, la strategia di espansione del Gruppo Chery prosegue nel Vecchio Continente creando sinergie locali per diventare una vera azienda europea. In futuro, la produzione, la ricerca e la supply chain saranno locali, mettendo sempre al centro il cliente e garantendo capacità di reazione rapide. Tutti i vertici di OMODA&JAECOO sono d’accordo sulla via da seguire: sviluppare prodotti che soddisfino gli automobilisti, non soltanto attraverso la vendita di automobili, ma diventando parte integrante della comunità locale, impegnandosi al massimo per contribuire allo sviluppo sociale ed economico locale. La filosofia del Gruppo Chery è precisa: creare un rapporto win-win con tutte le parti interessate, dalla governance europea a fornitori, concessionari, clienti, istituzioni finanziarie, e tutti i partner dell'ecosistema, per raggiungere un successo comune e condiviso. In questo piano di progressiva “europeizzazione” di Chery, l’Italia gioca un ruolo strategico. Dopo il lancio avvenuto in Spagna, il nostro Paese è il secondo mercato ad inaugurare l’arrivo del marchio OMODA&JAECOO. Per Zhang «L’Italia ha una storia automobilistica incredibile, è la patria del car design e delle grandi produzioni di lusso famose in tutto il mondo. Approdare in questa realtà ci riempie di orgoglio è un onore e lo sarà ancora di più quando, progressivamente, cresceremo consolidando partnership locali e radicheremo ulteriormente il nostro rapporto con questo meraviglioso Paese».