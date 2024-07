Intesa San Paolo down, l'app non funziona: cos'è successo

Migliaia di segnalazioni sul sito Downdetector a partire dalle 11. Per il momento non è chiara la natura del problema e la banca non ha rilasciato comunicazioni ufficiali

Nel corso della mattinata numerosi clienti di Intesa Sanpaolo hanno segnalato problemi nell'accedere all'app della banca. Le prime segnalazioni da parte di migliaia di utenti sono comparse sul sito Downdetector già attorno alle 11. Per il momento non è chiara la natura del problema e Intesa Sanpaolo non ha rilasciato comunicazioni ufficiali.

Il messaggio di errrore

I clienti che provano ad accedere all'app vedono comparire davanti a loro il messaggio di errore ER0076. Con ogni probabilità si tratta di un problema tecnico che impedisce il corretto accesso all’applicazione mobile della banca. Anche su X, ex Twitter, i clienti della banca stanno segnalando il problema. Chi prova ad accedere si trova di fronte al messaggio: "Ci scusiamo ma, per un problema tecnico, non puoi proseguire. Per favore, riprova più tardi.