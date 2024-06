Harley Davidson, il 30esimo raduno a Senigallia

Migliaia di motociclette hanno sfilato sul lungomare tra il 6 e il 9 giugno. Giornate di musica e incontri per una community che unisce oltre un milione di persone in tutto il mondo. “Harley Davidson è trasversale, offre un’esperienza al cliente che va oltre al prodotto. Il bello è essere tra la gente", ha detto Francesco Vanni, managing director per Italia Spagna e Portogallo. "Siamo un marchio inclusivo, una grande comunità che va oltre il prodotto", ha commentato il CEO Jochen Zeitz

Migliaia di Harley Davidson e oltre 15mila iscritti. Il 30esimo raduno di motociclette quest'anno è arrivato a Senigallia, dove dal 6 al 9 giugno il lungomare è stato invaso da appassionati provenienti da tutto il mondo. L’evento è tornato in Italia dopo 10 anni: Harley Davidson Owners Group è il club motociclistico più grande al mondo con oltre un milione di iscritti in tutto il mondo che ogni anno possono incontrarsi in eventi come questo. “Harley Davidson è trasversale - ha detto Francesco Vanni, managing director di Harley Davidson per Italia Spagna e Portogallo -, offre un’esperienza al cliente che va oltre al prodotto. Il bello è essere tra la gente, oggi c’è anche il CEO”.