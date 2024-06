Antitrust Usa esaminerà con urgenza settore AI, Microsoft nel mirino

Il responsabile dell’antitrust statunitense Jonathan Kanter ha rivelato al Financial Times di dover scandagliare tutto ciò che ruota intorno all'intelligenza artificiale, di fronte al rischio che essa possa concentrarsi solo nella mani di poche persone. Un settore, quello della AI, giunto “al limite massimo della concorrenza, non al limite minimo”

Microsoft, OpenAI e Nvidia finiscono sotto l’occhio dell’antitrust Usa per il loro ruolo nel settore dell'intelligenza artificiale. Secondo il New York Times, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e la Federal Trade Commission potranno procedere con una indagine sui ruoli dominanti di queste società, protagoniste del boom dell’AI. Secondo quanto trapela, il Dipartimento di Giustizia vaglierà la posizione di Nvidia per capire se abbia violato le leggi antitrust, mentre la FTC esaminerà la condotta di OpenAI e Microsoft. Sotto la lente della FTC è finito l'accordo da 650 milioni di dollari di Microsoft con la startup di intelligenza artificiale Inflection AI, come ha rivelato il Wall Street Journal.