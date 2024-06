X autorizza ufficialmente i contenuti pornografici

"Crediamo che gli utenti debbano essere in grado di creare, trasmettere e visualizzare contenuti sessuali, purchè siano prodotti e distribuiti in modo consensuale", si legge nella pagina "contenuti per adulti" del regolamento aggiornato. X afferma tuttavia che "impedisce che tali contenuti siano visualizzati da bambini o da utenti adulti che non desiderano esservi esposti". Finora il social network non aveva mai formalmente vietato video o foto erotici o pornografici dal suo sito, ma nemmeno li aveva ufficialmente autorizzati.