Bing e DuckDuckGo down, cosa succede ai motori di ricerca

Cosa è successo

L'interruzione di Microsoft sembra aver colpito principalmente gli utenti in Asia ed Europa. Secondo quanto riportato dagli utenti, provando ad aprire Bing.com, si vede una pagina vuota o una pagina con un errore “It's not you, it's us. Bing isn't available right now, but everything should be back to normal very soon” (Non sei tu, siamo noi Bing non è accessibile al momento, ma tutto tornerà presto alla normalità). Dalla barra degli indirizzi di Microsoft Edge, la ricerca Bing però funziona in modo corretto. Anche su X DuckDuckGo riporta di star riscontrando problemi con il motore di ricerca.