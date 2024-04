L'energia arriva dai rifiuti: nuovo biodigestore nel Chianti

Sarà il più grande dell’Italia centrale e il più innovativo a livello nazionale, definendosi quindi come un’eccellenza nel sistema dell’economia circolare. Il biodogestore ricicla rifiuti organici e biodegradabili producendo carburante pulito, senza emissioni ascolta articolo

Dai rifiuti nasce l’energia. Succede tra le colline di Montespertoli, nel cuore verde del Chianti in Toscana. Alia Multiutility ha infatti inaugurato il nuovo biodigestore per il trattamento dei rifiuti. Sarà il più grande dell’Italia centrale e il più innovativo a livello nazionale, definendosi quindi come un’eccellenza nel sistema dell’economia circolare. Il biodogestore ricicla rifiuti organici e biodegradabili producendo carburante pulito, senza emissioni. Il polo è in grado di sostenersi con pannelli fotovoltaici ed energia rinnovabile, e al suo interno sono stati piantati 360 alberi.

“Trasformare i rifiuti in energia green è un'imperativa necessità ambientale" Con un investimento complessivo di 75 milioni di euro, l'impianto potrà trattare ogni anno fino a 160.000 tonnellate di rifiuti da raccolte differenziate (145.000 di rifiuti organici e 15.000 di verde), producendo circa 12 milioni di metri cubi di biometano e 35.000 tonnellate di compost. “L'inaugurazione di questo impianto - spiega Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility - segna un momento di svolta nella nostra visione industriale. Trasformare i rifiuti in biogas, e quindi in energia green, non è solo una sfida tecnologica, ma un'imperativa necessità ambientale".

All'insegna di una Toscana Green Per l'amministratore delegato Alberto Irace il polo di Montespertoli è "una risposta concreta alla storica carenza di impianti per gestire la frazione organica dei rifiuti urbani, che in Toscana rappresenta oltre il 40% della raccolta differenziata". Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si è detto convinto che "con questo impianto anche il trinomio ambiente-cultura-paesaggio trovi un'armonia degna di una "Toscana Green" che progressivamente stiamo costruendo".