Tech is Woman, per ridurre la disparità di genere in ambito STEM

MediaWorld realizza per il quarto anno consecutivo una serie di iniziative a fianco di GirlsTech nei percorsi accademici e professionali: 60 corsi gratuiti della durata di 3 mesi per bambine dai 7 ai 13 anni e workshop per ragazze dai 14 ai 24 anni. E poi uno spot realizzato con l'intelligenza artificiale: partendo da un girato su sfondo neutro, le protagoniste sono state proiettate in scenari futuri

Tecnologia, intelligenza artificiale , mondo femminile, parità di genere. MediaWorld torna al fianco di GirlsTech per ridurre la disparità di genere nei percorsi accademici e professionali in ambito STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica). Si chiama Tech Is Woman, ed è una serie di iniziative che si rifanno a questo credo: 60 corsi gratuiti della durata di 3 mesi per bambine dai 7 ai 13 anni e workshop per ragazze dai 14 ai 24 anni. L’obiettivo è quello di avvicinare sempre più donne alle materie scientifiche e tecniche, spronandole nell’immaginare un futuro senza limiti e stereotipi.

La campagna

MediaWorld insieme a GirlsTech - iniziativa realizzata da SYX, che promuove la sensibilizzazione sulla parità di genere nel mondo dell’innovazione e della tecnologia - metterà a disposizione oltre 60 corsi gratuiti, della durata di 3 mesi, per bambine dai 7 ai 13 anni e workshop dedicati a studentesse e lavoratrici dai 14 ai 24 anni affinché il futuro interpretato dall’intelligenza artificiale diventi realtà. Le iscrizioni ai corsi saranno aperte dall’8 marzo (qui il sito), mentre la campagna sarà on air dal 4 marzo su tv e web. La campagna vivrà su tutti i canali social del brand, tra cui Instagram, con coinvolgimento del collettivo The Jackal attraverso una serie di Instagram Stories.

“Siamo molto soddisfatti di proseguire la positiva collaborazione con GirlsTech e di promuovere i percorsi formativi tramite una campagna coerente e significativa” Dichiara Francesco Sodano, Head of Omnichannel Marketing & Retail Media MediaWorld “L’utilizzo dell’IA, infatti, può essere un veicolo per accelerare la riduzione del gender gap grazie alla sua capacità di rendere concreti e di far sentire alla nostra portata i desideri in campo professionale. È proprio da questi presupposti che è maturata l’idea di creare il primo Spot sulla tematica IA proprio con l’IA”.