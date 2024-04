IA: Microsoft investirà 2,9 miliardi di dollari in Giappone

Microsoft investirà 2,9 miliardi di dollari nei prossimi due anni in Giappone per potenziare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale (IA) nel Paese, attualmente in ritardo in questo settore tecnologico cruciale. Questo impegno coincide con la visita di Stato del Primo Ministro giapponese Fumio Kishida a Washington, mercoledì scorso, durante la quale ha sottolineato la determinazione del suo Paese a diventare una grande potenza nell'IA. L'anno scorso Microsoft si è affermata come protagonista dell'IA grazie alla partnership con OpenAI, la start-up che ha creato il popolare agente conversazionale ChatGPT, al punto da detronizzare Apple come la più grande azienda al mondo per capitalizzazione di mercato.