MIR, torna a Rimini il più grande evento sull'intrattenimento live

I leader dei settori Light, Sound, Visual, System Integration & Broadcast dal 7 al 9 aprile tornano ad affollare il quartiere fieristico di RImini dove è in scena il MIR - Live Entertainment Expo https://www.mirtechexpo.com/ organizzato da Italian Exhibition Group. Arrivato alla settima edizione, si tratta della più grande manifestazione nel settore dell’intrattenimento dal vivo. Tre macro aree e sei padiglioni, l’appuntamento - unico sul territorio italiano per professionisti e appassionati del settore - si articola in tre principali “anime”, ci spiegano, ciascuna in grado di soddisfare specifiche esigenze e interessi all’interno del mondo dell’intrattenimento: MIR Tech, MIR Club e Live You Play.

MIR Tech e MIR Club

MIR Tech è la fiera delle novità dedicate alle tecnologie audio-video, luci per concerti, spettacoli, education, retail, museale, IT e hospitality: si tratta di una vetrina sulle tutte quelle che sono le nuove tendenze in termini di soluzioni interattive e immersive, ma anche per il mondo del lavoro, l’ambito educativo, la progettazione di spazi. L’area - ci spiegano gli organizzatori - da semplice esposizione si è convertita in uno spazio dinamico di scambio e confronto tra chi offre e chi utilizza le tecnologie. Presenti anche appuntamenti dedicati alla formazione e masterclass di light design. MIR Club è invece un’area interamente dedicata al mondo dei dj, del clubbing, della produzione musicale elettronica, dove gli appassionati di musica e i professionisti potranno scoprire le ultime novità tra zone espositive e aree “experience”, dove sarà possibile provare in prima persona le tecnologie. I nuovi talenti, inoltre, potranno esibirsi nell’ambito del “Demolition Panel”, show che vedrà sul palco una giuria di professionisti pronti ad ascoltare le tracce inedite dei producer.

Live You Play

Live You Play, infine, è uno spazio al cui interno vengono esposti palchi e strutture in un contesto dinamico e interattivo: tecnologie audio, video e lighting in funzione pronte per essere testate. Presente tra l'altro anche un palco robotizzato che ospiterà l’esibizione di sei impianti audio in rotazione continua, mentre Contest Mixer consentirà un confronto tra vari mixer audio. Completano l’esibizione quattro sale demo che permetteranno ai visitatori di sperimentare in prima persona il suono immersivo.