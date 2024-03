Festa Donna, dall'8 marzo assistente vocale Alexa risponderà a insulti

A fronte di determinati insulti e offese, l'assistente vocale non resterà più in silenzio, ma risponderà a tono, sottolineando come la violenza verbale sia in grado di lasciare un'impronta profonda sulla salute e nella vita sociale di chi ne è oggetto. A partire dall'8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, Alexa collaborerà con ActionAid per contribuire a sensibilizzare quante più persone possibili sull'impatto della violenza verbale e metterne in luce i rischi

Ogni giorno Alexa, l'assistente vocale di Amazon, riceve milioni di domande e di richieste dai clienti in tutto il mondo, ma anche molti insulti. "Sei un'idiota", "Sei bruttissima", "Fai schifo", sono solo alcuni di quelli ricevuti da Alexa nel 2023 in Italia. Alexa è solo un'assistente vocale e, di fronte agli insulti, lo stato emotivo virtuale non cambia. Tuttavia per milioni di persone, tra queste soprattutto donne, l'abuso verbale è una realtà molto dolorosa. Per questo, a fronte di determinati insulti e offese, Alexa non resterà più in silenzio, ma risponderà a tono, sottolineando come la violenza verbale sia in grado di lasciare un'impronta profonda sulla salute e nella vita sociale di chi ne è oggetto.