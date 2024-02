Instagram, arriva la mappa per conoscere la posizione degli amici

Una mappa che mostra la posizione degli amici in tempo reale: è la novità di Instagram, ispirata a Snapchat, social network in cui la stessa funzione era già disponibile da tempo con il nome di “Snap Map”. La comunicazione ufficiale è arrivata da un portavoce di Meta sul sito TechCrunch, ma Alessandro Paluzzi, sviluppatore italiano, era stato il primo a capire quale fosse l’opzione in arrivo su Instagram, analizzandone il codice.