Apple rinuncia al progetto decennale sull'auto elettrica

La comunicazione ha colto di sorpresa i quasi 2 mila dipendenti del progetto. Soddisfatto Elon Musk

Un progetto per diversificare la produzione di Apple

L'auto elettrica, conosciuta come 'Project Titan', era un progetto per diversificare la produzione di Apple al di là dell'iPhone e per tentare di competere con Rivian e Tesla. Un progetto talmente segreto che Apple non lo ha mai confermato. L'abbandono del sogno dell'auto elettrica arriva mentre il mercato dei veicoli elettrici è in rallentamento e Musk ha messo in guardia su una frenata della crescita delle vendite per Tesla quest'anno a causa della domanda debole, gli alti tassi di interesse e la crescente concorrenza. Ford e General Motors si recente hanno sospeso i loro piani di espansione della capacità produttiva di auto elettriche e la scorsa settimana Rivian ha annunciato un taglio del 10% della sua forza lavoro. I fondi per la ricerca nelle auto elettriche Apple li impiegherà, secondo indiscrezioni, nell'intelligenza artificiale.