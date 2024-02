Safer Internet Day, videogiochi più sicuri? Ci ha pensato IIDEA

“Tutto sui videogiochi” è il portale dedicato a genitori ed educatori dell’associazione di categoria dell’industria dei videogiochi italiana per decifrare meglio il mondo dell’intrattenimento digitale interattivo. A disposizione degli adulti ci sono strumenti di controllo parentale, guide testuali e video tutorial oltre alla classificazione dei videogiochi e consigli utili per un’esperienza di gioco online senza rischi

Da oggi anche i videogames sono più sicuri. In occasione del Safer Internet Day, IIDEA (l’associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia) rilancia con una veste grafica rinnovata e contenuti ancora più chiari e completi “Tutto sui videogiochi”, il portale dedicato a genitori ed educatori per decifrare meglio il mondo dell’intrattenimento digitale interattivo. A disposizione degli adulti ci sono strumenti di controllo parentale, guide testuali e video tutorial oltre alla classificazione dei videogiochi e consigli utili per un’esperienza di gioco online sicura. Del portale, nato in collaborazione con PEGI S.A., l’organizzazione indipendente che gestisce il sistema paneuropeo di classificazione dei videogiochi PEGI (Pan European Game Information), ci parla Thalita Malagò, direttore generale di IIDEA.

“Il rilancio della piattaforma nasce dal desiderio della nostra associazione di rinnovare le iniziative verso le famiglie. I videogiochi sono una parte importante del tempo libero e della vita quotidiana dei minori, per questo l'industria mette a disposizione una serie di strumenti per garantirne la sicurezza – spiega - . Il mondo giochi è già abbastanza sicuro, ma volevamo sensibilizzare ulteriormente gli adulti sull’importanza di conoscere il mondo che frequentano i figli: dalle tipologie dei giochi, alla loro classificazione, al tempo a cui dedicare all’attività videoludica e il necessario bilanciamento con le altre attività. Ma anche tutta una serie di temi emersi più di recente, come l’interazione con altre persone, visto che una fetta importante dell’esperienza viene vissuta online, e quale occasione migliore del Safer Internet Day per fare passare il messaggio. Si tratta di una chiamata a una maggiore informazione e a una maggiore responsabilità”. Il rilancio del portale rafforza i messaggi della campagna multicanale “Prendi il controllo”, lanciata lo scorso dicembre con l’obiettivo di promuovere verso i genitori e gli educatori semplici regole che permettano di gestire al meglio i videogiochi in famiglia e vivere in maniera positiva il loro utilizzo da parte di bambini e ragazzi.

Per questo all’interno del sito, ottimizzato per la fruizione da mobile e da tutte le principali piattaforme, è possibile trovare un motore di ricerca per la classificazione dei videogiochi e schede per aiutare la scelta del titolo più adatto.

Un nuovo tassello di una strategia più complessa

“Il portale è un tassello in più in una strategia complessiva nell’impegno per l’industria per un uso informato e consapevole dei videogiochi – prosegue Malagò - . Potenzialità che hanno i videogiochi, il nostro portale è stato lanciato nel 2020 durante il covid, per essere vicini a tante famiglie costrette chiuse in casa, spesso con i videogames come unico strumento di comunicazione ricreativa all’esterno per i ragazzi. Il refresh non è solo grafico, ma anche di contenuti, avremo una redazione strutturata che lavorerà su un piano editoriale, aggiungeremo schede sui videogiochi più recenti e più venduti ed estenderemo anche il network di esperti indipendenti, psicologi e altri professionisti. Amplieremo le nostre collaborazioni con un unico obiettivo, garantire un’esperienza sicura con un sito diretto ed efficace che vada diritto al punto. Uno strumento di facile e veloce lettura”.