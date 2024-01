La fabbrica dei fake, così funzionano i siti fotocopia generati con Ai

L’accesso all’informazione è strettamente legato alle nostre abitudini ed esigenze. Cerchiamo, chiediamo, consultiamo. Cosa? A chi? Facciamo un esempio. Immaginiamo una situazione. Ho sentito distrattamente che sta uscendo la seconda stagione della mia serie preferita, non ho avuto il tempo e il modo di cogliere la data. Quindi prendo il mio smartphone e cerco su Google. “Nome della serie + seconda stagione”. Premo invio e ho decine, centinaia di risultati. Tendenzialmente, in alto, tra i primi, ho quelli che vengono considerati più affidabili e più vicini alla mia richiesta, sono anche quelli più consultati da altri utenti che hanno posto al motore di ricerca quella mia stessa domanda. Il comportamento degli utenti, di noi utenti, è spesso scollegato dai brand: io sto cercando una risposta alla mia domanda e clicco quello che mi sembra il risultato per me più utile. Poi domani, fra una settimana, non necessariamente mi ricorderò dove l’ho letto, su quale sito. Mi ricorderò solo la data di uscita della seconda stagione della mia serie preferita. In questa sequenza c’è un momento in cui interviene il rumore di fondo. Che è composto da decine, centinaia di pagine che copiano i contenuti da altri siti generandone di nuovi con l’intelligenza artificiale e disseminando quindi, tra i risultati dei motori di ricerca e sui social, contenuti di bassa qualità, con parecchi errori e - oggi possiamo dirlo - palesemente creati artificialmente senza una supervisione umana.

Come facciamo a dirlo? Il centro di monitoraggio sull’AI di Newsguard, il sistema di verifica sull’affidabilità dell’informazione, ha individuato “659 siti di notizie e informazioni inaffidabili generati dall’intelligenza artificiale, in 15 lingue”. Tra queste c’è anche l’italiano.

Di questi 659 siti sono 57 quelli in italiano. Newsguard li ha analizzati e studiati, ricostruendone l’origine, la distribuzione, la proprietà. “Un fatto interessante è che 36 di questi 57 siti in lingua italiana sembrano appartenere a un network. Tutti questi siti indicano come propria sede un indirizzo postale di Bari - spiegano da Newsguard - Tutti i domini dei siti sono stati registrati tra il 3 marzo e il 22 maggio 2023 a Manacor, nelle Isole Baleari, attraverso Soluciones Corporativas IP, un’azienda che si occupa di gestione dei domini. Nelle loro pagine dedicate alle note legali, tutti i siti dichiarano di appartenere a una persona di nome Rosa Rossi non meglio identificata”. Impossibile per il sistema di monitoraggio capire se si tratti di un nome reale o fittizio, ma quello che è certo è il contenuto di questi siti: sono tanti gli elementi che aiutano a dire con certezza che sono copiati, ricostruiti e messi in circolazione con informazioni sbagliate, imprecise. Non solo, spesso si trovano nei testi messaggi di errori tipici dei chatbot.



“I domini di questo tipo sono in continua crescita: quando abbiamo lanciato il nostro Centro di Monitoraggio AI a maggio 2023 ne avevamo identificati 49, ora quel numero è salito a 651 - spiega Virginia Padovese, managing editor & vice president partnerships, Europe, Australia and New Zealand - . E c'è da dire che noi consideriamo solo siti in cui l’uso dell’IA è assolutamente certo, ovvero quelli i cui contenuti presentano i messaggi di errore tipici dei chatbot. È probabile che i siti che usano l’IA generativa per produrre contenuti siano in realtà già molti di più e non siano ancora stati identificati perché una minima supervisione umana permette loro di cancellare i messaggi di errore dagli articoli prima della pubblicazione”.