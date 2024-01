La piattaforma è la stessa: X, un tempo nota come Twitter. Lo strumento utilizzato per scassinare gli account è stato lo stesso. E di mezzo ci sono sempre i bitcoin. In questa puntata parliamo di due notizie arrivate negli ultimi giorni e che hanno tutti questi elementi in comune. E ci ricordano l'importanza dell'autentificazione a due fattori. Una sorta di porta blindata degli account.