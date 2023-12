Fediverso, cos'è il nuovo termine entrato nel vocabolario di Threads

Una integrazione con altre piattaforme per arrivare al cosiddetto 'fediverso'. Questo entro un anno il piano di Threads, l'app di Meta lanciata il 14 dicembre anche in Europa e in Italia

Threads pensa al “fediverso”, ovvero l’interoperabilità con altri social. L’obiettivo è di riuscirci entro un anno. Ad esplicitarlo in una serie di post Adam Mosseri, a capo di Instagram, l'applicazione a cui Threads, l'app di Meta lanciata il 14 dicembre anche in Europa e in Italia, è legata. Al momento, è possibile seguire alcuni account Threads (incluso quello di Mosseri) da altre piattaforme, una sorta di test di interoperabilità che Meta vuole estendere.

L'interazione con Mastodon

Come riporta il sito The Verge, Mosseri afferma che il team di Threads vuole fare in modo che l'opzione di seguire un account Threads su altre piattaforme sia disponibile per "tutti gli account pubblici su Threads, non solo per una manciata di tester". Al momento, afferma che il team prevede di richiedere che gli account siano pubblici e che gli utenti "acconsentano esplicitamente" a mostrare i propri post su altri server federati col protocollo ActivtyPub, come ad esempio il social Mastodon. E che le risposte provenienti da altre piattaforme vengano visualizzate all'interno di Threads.