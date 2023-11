Apple estende Sos emergenze via satellite per un altro anno gratuito

Questa tecnologia innovativa, che consente agli utenti di inviare messaggi ai servizi di emergenza anche al di fuori della copertura cellulare e Wi-Fi, ha già avuto un impatto significativo ascolta articolo

Un anno fa l’innovativo servizio di sicurezza Emergency Sos di Apple via satellite era disponibile su tutti i modelli di iPhone 14 negli Stati Uniti e in Canada. Ora è disponibile anche sulla gamma iPhone 15 in 16 paesi. Questa tecnologia innovativa, che consente agli utenti di inviare messaggi ai servizi di emergenza anche al di fuori della copertura cellulare e Wi-Fi, ha già avuto un impatto significativo, contribuendo a salvare molte vite umane. Apple ha annunciato che estenderà l’accesso gratuito a Sos emergenze via satellite per un ulteriore anno per gli attuali utenti di iPhone 14.

Le dichiarazioni “L’Sos di emergenza via satellite ha contribuito a salvare vite umane in tutto il mondo. Da un uomo che è stato salvato dopo che la sua auto è precipitata da un dirupo di 400 piedi a Los Angeles, agli escursionisti dispersi ritrovati sugli Appennini in Italia, continuiamo a sentire storie di nostri clienti che riescono a connettersi con i soccorritori quando altrimenti non lo farebbero", le parole di Kaiann Drance, vicepresidente Apple per il marketing mondiale dei prodotti iPhone. approfondimento Apple, presentati i nuovi MacBook Pro e Imac con i chip M3

Altre funzionalità Ci sono altre funzionalità di sicurezza che possono fornire assistenza. Gli utenti possono aprire l'app "Dov'è" e condividere la propria posizione via satellite per rassicurare amici e familiari su dove si trovano mentre viaggiano fuori rete. Inoltre, il "Crash Detection" è in grado di rilevare un grave incidente automobilistico e chiamare automaticamente i servizi di emergenza se un utente è privo di sensi o non è in grado di raggiungere il proprio iPhone. E poi "Check In", che consente agli utenti di avvisare automaticamente amici e familiari quando sono arrivati ​​a destinazione in sicurezza. E non è finita qui. Gli utenti possono impostare la propria cartella clinica nell'app "Salute" per aiutare i primi soccorritori ad accedere a informazioni mediche critiche dalla schermata di blocco senza bisogno di un passcode. approfondimento Steve Jobs Day, le frasi più celebri del fondatore di Apple

Prova gratuita La prova gratuita verrà estesa agli utenti di iPhone 14 che hanno attivato il proprio dispositivo in un paese che supporta Sos emergenze via satellite prima delle 00:00 PT del 15 novembre 2023. Per la disponibilità di Sos emergenze via satellite, visita support.apple.com/it -us/HT213426. L'assistenza stradale via satellite è disponibile negli Stati Uniti, in collaborazione con AAA, ed è inclusa gratuitamente per due anni, a partire dal momento dell'attivazione di un nuovo iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro o iPhone 14 Pro Max. Questo servizio satellitare richiede iOS 17. Potrebbero esserci costi associati per alcuni servizi di assistenza stradale forniti da AAA. Gli utenti di iPhone 15 e iPhone 14 che non sono membri AAA possono usufruire dell'assistenza stradale via satellite con pagamento in base all'uso per i servizi di assistenza stradale di AAA. Il check-in è disponibile su iOS 17 o versioni successive. approfondimento Tutti pazzi per la programmazione, da Apple lezioni di coding