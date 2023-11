Nasa+, l'agenzia spaziale lancia il suo servizio di streaming

Una piccola rivoluzione per gli amanti dello spazio. Stavolta la Nasa non lancia in orbita un satellite, ma un servizio di streaming che, a partire dall'8 novembre, trasmetterà video on demand e dirette delle missioni. Si chiama Nasa+, è gratuito e non avrà pubblicità, come spiega il Corrriere della Sera . Previsto un ampio catalogo di materiali video messi a disposizione dall’agenzia spaziale americana, ma la funzione più apprezzata sarà con ogni probailità la trasmissione in diretta dei lanci.

Un ampio catalogo dal repertorio video della Nasa



La lista dei contenuti si allargherà anche a quelli on demand. Sin dal primo giorno della piattaforma, infatti, saranno disponibili show originali provenienti dall'ampia collezione di video della Nasa. "Trasformare la nostra presenza digitale ci aiuterà a raccontare storie migliori su come la Nasa esplora l’ignoto nell’atmosfera e nello spazio e al tempo stesso su come ispira attraverso le proprie scoperte e innova per il beneficio dell’umanità", aveva commentato Marc Etkind, responsabile della comunicazione per l’agenzia spaziale. Nasa+ sarà disponibile non solo per i dispositivi Android e iOs, ma anche per i dispositivi smart tramite servizi come Chromecast, Fire TV, Apple TV e Roku.