BlizzCon 2023, annunciate le novità per Wow, Diablo IV e Overwatch

Si è aperta venerdì 3 novembre la BlizzCon 2023, ad Anaheim, in California, dove Blizzard Entertainment è tornata a celebrare i suoi giocatori dal vivo e in presenza dopo quattro anni. "La BlizzCon non riguarda solo le novità di Blizzard, ma riguarda tutti voi. I giocatori sono il fulcro di tutto quello che facciamo e ci impegniamo costantemente per sostenere queste incredibili comunità", ha detto il presidente di Blizzard Entertainment, Mike Ybarra, aprendo l'evento. "Tutti noi, giocatori, sviluppatori e fan, siamo uniti dalla passione per i videogiochi", ha concluso Ybarra.

Le novità annunciate



Durante BlizzCon gli sviluppatori di Blizzard hanno annunciato il via a un nuovo ardito capitolo del quasi trentennale franchise dell'universo di Warcraft, con nuove storie e avventure disseminate nei diversi giochi ambientati nel leggendario mondo di Azeroth, ma anche novità su Diablo IV e Overwatch.

World of Warcraft: The World Within, è la prima espansione di The Worldsoul Saga, un'ambiziosa impresa creativa per l'universo di Warcraft. In questa espansione, la cui uscita è prevista per il 2024, i giocatori viaggiano nel nuovo continente di Khaz Algar mentre un'antica civiltà sale al potere nelle profondità del pianeta.

The Worldsoul Saga è stata annunciata ai giocatori di tutto il mondo direttamente dal palco, insieme alle successive due espansioni di The War Within: World of Warcraft: Midnight e World of Warcraft: The Last Titan.

Warcraft Rumble, il primo gioco di Warcraft realizzato da zero per dispositivi mobili, è ora disponibile su iOS e Android. Warcraft Rumble è un gioco di strategia pieno di azione, che invita i giocatori a formare degli eserciti con i loro personaggi preferiti dell'universo di Warcraft e a darsi battaglia per mettere alla prova le loro strategie. Con oltre 70 missioni uniche, sfide settimanali e mensili sotto forma di spedizioni in più parti, PvP e molto altro, Warcraft Rumble, creato da un team con una grande conoscenza dell'universo di gioco, vi farà vivere l'autentica atmosfera di Warcraft.