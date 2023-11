Fortnite, server offline oggi 3 novembre per arrivo aggiornamento

Manca davvero pochissimo al debutto di Fortnite OG, ossia la stagione breve che chiuderà il Capitolo 4 e proporrà un ritorno alle origini del battle royale gratis. È per questo che Epic Games ha avviato una fase di manutenzione programmata per ottimizzare il grande lancio. Pertanto oggi i server sono stati spenti temporaneamente alle 8:00 del fuso orario italiano. Una mezz'oretta prima dello spegnimento dei server è stato disabilitato il matchmaking, con l'obiettivo di far terminare tutte le partite in corso ed impedire che qualcuno potesse essere espulso dal match all'orario indicato. Questo downtime è destinato a cambiare i server alla versione 27.00, l’ultimo update sia per la modalità battle royale che per quella creativa. Gli sviluppatori non hanno fornito alcun tipo di indicazione su quella che sarà la durata del periodo di manutenzione.