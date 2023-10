Lip gloss overture, la tattica dei TikToker per attirare attenzione

È stata soprannominata la "tattica del lucidalabbra" ed è una tecnica usata da molti TikToker per attirare l’attenzione, nei primi secondo dei loro video. Lo racconta il New York Times che spiega come moltissimi video mostrino nei primi secondi i creator mettersi distrattamente il lucidalabbra o il rossetto.

Le altre tattiche dei creator

Julia Broome, social media manager di Los Angeles, spiega che il "trucco" è solo uno dei tanti espedienti per agganciare l’attenzione dell’utente nei primi secondi. Altri esempi includono l'avvio di un video mentre si posiziona la telecamera, per far sembrare che le riprese siano state solo un'idea improvvisata, o indossare braccialetti che fanno un rumore accattivante per chi ascolta, oppure girare un video di fretta fingendo di essere in ritardo.

L'effetto sugli utenti

Per alcuni utenti "quando gli influencer adottano tattiche del genere, ti fa sentire come se stessi parlando con loro personalmente, è come una chiamata FaceTime. In un certo senso vieni risucchiato nel pensare che stai effettivamente avendo una conversazione con quella persona" ha spiegato al Nyt Michelle Onorato, che lavora nel marketing dell'ospitalità.