X, chat audio e video ora disponibili negli Usa

Gli utenti avranno la possibilità di chiamarsi tra loro direttamente dall'app che così entra in diretta concorrenza con piattaforme come WhatsApp e Zoom

Come funziona

"Le chiamate audio e video sono qui". Questo il messaggio che hanno ricevuto gli utenti americani appena hanno aperto l'applicazione. L'app promette di proteggere la privacy degli utenti durante le chiamate. Ogni iscritto può inoltre decidere di essere escluso dalla lista delle persone disponibili ad essere contattato via audio e video, disabilitando l'opzione "audio and video calling". Anche chi non vuole disattivare la funzione può decidere di accettare chiamate solo di utenti verificati e non dagli sconosciuti.