"Papà mi è caduto il telefono", la nuova truffa WhatsApp svuota-conto

Una nuova truffa su WhatsApp sfrutta i legami familiari e il senso di protezione dei genitori nei confronti dei propri figli in situazioni di bisogno per svuotare i conti correnti. Si tratta dell'ultimo dei raggiri di questo tipo emersi nel corso dell'estate. Inizialmente, venivano spediti semplici messaggi che chiedevano denaro da parte di sconosciuti in difficoltà, ma col passare del tempo, le richieste si sono evolute, prendendo di mira la sfera familiare e ingannando numerose persone, in particolare anziane.

Il messaggio di aiuto su WhatsApp

Il messaggio della nuova truffa ha questo testo: "Ciao papà, mi è caduto il telefono. Questo è il mio nuovo numero. Per favore, puoi mandarmi un WhatsApp?". Allegato si trova un link a cui accedere tramite sms che non deve essere cliccato, perché il nuovo numero di telefono rappresenta la porta d'ingresso per i truffatori. Se il link viene aperto, infatti, il truffatore, fingendo di essere il figlio, intraprende il suo piano fraudolento cominicando chiedere denaro per varie e plausibili ragioni, come il malfunzionamento di un'app bancaria, il pagamento delle tasse universitarie o delle bollette. Se il genitore risponde positivamente, gli viene chiesto di effettuare un bonifico istantaneo per il pagamento. È sempre consigliabile non fidarsi di tali messaggi e cercare invece di contattare direttamente la persona interessata.