Google Calendar down, il calendario online non funziona: cosa succede

Google calendar è in down. Lo strumento di pianificazione dei propri impegni e dell'agenda sembra non funzionare da alcune ore. Intorno alle 15,30 di questo pomeriggio, infatti, gli utenti hanno iniziato a segnalare problemi di accesso al servizio fornito dal motore di ricerca, come rileva il sito Downdetector tramite il quale è possibile continuare a seguire l'andamento della situazione. Al momento le segnalazioni giunte sono quasi 650 e potrebbero aumentare nelle prossime ore.