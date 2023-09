La tecnologia incontra il design, è arrivato Huawei Watch GT 4

Gli smartwatch sono diventati accessori non solo di moda, ma anche preziosi alleati per uno stile di vita più sano. Dalla lettura della frequenza cardiaca, all’analisi del sonno: ecco tutte le novità del nuovo prodotto di Huawei ascolta articolo

Lettura della frequenza cardiaca, conteggio delle calorie consumate, analisi del sonno: gli smartwatch sono diventati accessori non solo di moda, ma anche preziosi alleati per uno stile di vita più sano. Ne è un esempio il nuovo Huawei Watch GT 4, della serie flagship Watch GT. Risultato della filosofia “Fashion Forward” con cui Huawei punta all’innovazione del settore dei wearable, valorizza l’unione di tecnologia e moda per offrire agli utenti la possibilità di personalizzare il loro percorso verso abitudini più salutari, senza però rinunciare allo stile.

Uno smartwatch, due varianti Lo smartwatch è disponibile in due varianti: Huawei Watch GT 4 da 46mm, con un design ottagonale e una struttura robusta e resistente, e Huawei Watch GT 4 da 41mm, con un design glamour ispirato alla gioielleria di lusso. Sono disponibili sette diverse combinazioni di colorazioni adatte a stili, personalità e occasioni diversi. La versione più classica e maschile da 46mm può avere bracciale in acciaio inossidabile, cinturino marrone in pelle, cinturino verde in materiale composito e infine cinturino in materiale fluoroelastomero. La versione da 41mm, più adatta al pubblico femminile, ha un’elegante maglia milanese dorata, cinturino bianco in pelle e cinturino in acciaio inossidabile con rifiniture dorate. Si tratta di un design glamour, ispirato alla gioielleria di lusso.Sarà poi possibile scegliere tra oltre 25.000 quadranti disponibili tramite l’app Huawei Health.

Statistiche fitness quotidiane e oltre 100 modalità sportive Huawei Watch GT 4 permette di integrare tecnologia e stili di vita sani, con funzionalità come il Monitoraggio intelligente del ciclo mestruale 3.0 e la Consapevolezza della respirazione nel sonno, entrambe supportate dal nuovo algoritmo Huawei TruSeen™ 5.5+. Gli utenti avranno inoltre a disposizione una lettura della frequenza cardiaca più accurata del 30% anche durante attività in movimento (come la corsa o il salto della corda). Sempre sul fronte del fitness, novità anche per gli Anelli attività, il tracciamento GNSS, il monitoraggio della saturazione di ossigeno e del livello di stress e la nuova app “Rimani in forma” per una gestione intelligente delle calorie. Gli utenti possono visualizzare le loro statistiche fitness giornaliere (calorie bruciate, durata dell'esercizio e attività mentre si è in piedi), tenere traccia delle attività di fitness quotidiane e completare gli Anelli. È inoltre presente un sistema di medaglie per premiare il raggiungimento di nuovi traguardi e il superamento dei propri obiettivi. Inoltre, lo smartwatch offre l’accesso a oltre 100 modalità sportive che includono anche discipline come, per esempio, il padel e gli E-sports.

La gestione delle calorie Questo è anche il primo smartwatch Huawei a introdurre “Rimani in forma”, una funzionalità integrata di gestione avanzata delle calorie. L’app, integrata direttamente nell’orologio anche come watchface, utilizza dati in tempo reale utili per la gestione del fabbisogno calorico e fornisce consigli completi e personalizzati a seconda delle specifiche esigenze aiutando l’utente nella gestione del peso, considerando gli alimenti ingeriti e le calorie bruciate. Un nuovo launcher Fra le novità di Huawei Watch GT 4, compatibile con dispositivi iOS e Android, ci sono poi il nuovo launcher, la possibilità di rispondere velocemente ai messaggi e alle notifiche, nonché l'accesso alle applicazioni di terze parti per la musica e la navigazione. Inoltre, lo smartwatch garantisce una durata della batteria fino a 2 settimane per la versione 46mm, e fino a 7 giorni per la versione 41mm. Huawei Watch GT 4 è disponibile su Huawei Store in diverse varianti a partire da 249,90 euro. Fino al 15 ottobre sarà attiva una promozione che, all’acquisto, permette di ricevere automaticamente 1 anno di estensione della garanzia commerciale e gli auricolari Huawei FreeBuds Se 2 in omaggio. Inoltre, fino al 31 ottobre, utilizzando il codice ASKYGT4 si potrà ricevere in omaggio anche un secondo cinturino o la bilancia Huawei Scale 3.