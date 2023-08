Apple presenta il nuovo iPhone 15, evento in diretta il 12 settembre

Il 12 settembre è la data da segnare sul calendario, ovvero quando Apple presenterà il nuovo iPhone 15. L'azienda californiana ha infatti diffuso l'invito per l'evento, denominato Wonderlust, che si terrà alle 19 italiane (le 10 a Cupertino), e si potrà seguire in streaming e dal vivo presso lo Steve Jobs Theater, nel campus di Apple Park. La nuova linea, secondo le anticipazioni, dovrebbe essere disponibile in quattro diverse tipologie: versione base, Plus, Pro e Pro Max.

Le novità

Sono ancora solo indiscrezioni, ma secondo quanto riportano gli esperti del settore l'iPhone 15, soprattutto nella sua versione Pro, dovrebbe fare un salto in avanti per quanto riguarda il processore e le fotocamere, di cui una potrebbe essere periscopica. Altra introduzione importante per tutti i modelli dovrebbe essere quella del connettore Usb-C per adeguarsi alle regole di uniformità della commissione europea. Qualità che si paga, con un prezzo che si aggirerà tra i 100 o 200 dollari in più rispetto al modello precedente. Il 12 settembre però non è solo una giornata dedicata agli iPhone, il colosso tech lancerà anche i nuovi modelli di Apple Watch.