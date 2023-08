Text with Jesus, app di IA permette di parlare con Gesù

L’intelligenza artificiale alza il tiro e se prima si poteva chattare con Padre Pio e altri Santi adesso si può parlare addirittura con Gesù. Con l’App Text with Jesus, per il momento disponibile solo in America infatti gli utenti possono levarsi ogni curiosità su Nuovo e Vecchio Testamento. Si tratta di una piattaforma di messaggistica istantanea che si avvale dell’intelligenza artificiale di ChatGPT. Text with Jesus è stata lanciata a luglio, creata da Catloaf Software, una società di sviluppo di app di Los Angeles. I personaggi disponibili includono la Sacra Famiglia, gli apostoli, i profeti, Rut, Giobbe e il nipote di Abramo, Lot. "Muoviamo l'IA e le diciamo: tu sei Gesù, o sei Mosè, o chiunque altro, e sapendo cosa hai già nel tuo database, rispondi alle domande in base ai loro personaggi", ha detto Stéphane Peter, sviluppatore dell'app e CEO dell'azienda al Washington Post.