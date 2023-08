Cybersecurity, attacco hacker filorussi a siti di aziende di trasporto

Tecnologia

Attacchi hacker, i filorussi Noname tornano a colpire l’Italia

Nella giornata dell'1 agosto sono state prese di mira alcune banche del nostro Paese. Si tratta di attacchi di tipo Ddos (Distributed denial of service) che si concretizzano inviando un'enorme quantità di richieste al sito web obiettivo, che non è in grado di gestirle e quindi di funzionare correttamente. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale: 'Non risulta che gli attacchi - di carattere 'dimostrativo' - abbiano intaccato l'integrità e la confidenzialità delle informazioni e dei sistemi interessati'

Gli hacker filorussi Noname057(16) ieri hanno attaccato 16 siti di sei banche italiane: Bper, Monte dei Paschi di Siena, Banca popolare di Sondrio, Fineco, Intesa e Fideuram. I tecnici dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale - come avviene sempre in questi casi - hanno subito preso contatto con i "bersagli" per informarli dell'attacco e fornire le prime indicazioni per la mitigazione degli effetti

A quanto si apprende, delle 6 banche oggetto dell'attacco, 4 avrebbero registrato per alcuni loro siti un disservizio temporaneo: sono stati cioè irraggiungibili per qualche minuto dagli utenti esterni. Pochi i danni concreti, insomma, rispetto ai più pesanti ransomware