Google dedica il Doodle del 20 luglio ai mondiali femminili di calcio

Tecnologia

La guerra in Ucraina, la morte della Regina Elisabetta, i cantanti a Sanremo e i consigli su cosa visitare a Bologna o a Barcellona. Ma anche Pioli e Sinner, l'aumento della benzina, il Green Pass e i sondaggi su Whatsapp. Ecco quali sono state le parole e le locuzioni con ricerche alle stelle durante l'anno che si sta per chiudere

La guerra in Ucraina, la morte della Regina Elisabetta, l’aumento del carburante. Le ricerche su Google sono lo specchio di cosa succede nel mondo e di cosa muove la curiosità dei suoi utenti. Come ogni anno, mentre anche il 2022 scivola verso la fine, il motore di ricerca ha rilasciato “Un Anno di Ricerche su Google”, che racchiude le tendenze di ricerca – i termini che hanno registrato il maggior incremento nel corso dell’anno in questione – per 12 categorie diverse, dai film ai “perché?” e dai cantanti ai consigli su cosa trovare nelle proprie vicinanze