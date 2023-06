Reddit, protesta in corso contro tariffe troppo alte per le app terze

Migliaia di subreddit, i forum in cui è organizzato il social network, sono stati messi dai propri amministratori in modalità dark ascolta articolo Condividi

Una protesta degli utenti è in corso su Reddit, piattaforma di discussione online per la condivisione di notizie e aggiornamenti di ogni tipo. Migliaia di subreddit, i forum in cui è organizzato il social network, sono stati messi dai propri amministratori in modalità privata, e quindi non consultabili. La protesta è scattata oggi, 12 giugno: al momento oltre 7mila subforum sono in modalità "dark".

La protesta Il 31 maggio scorso, si legge sul canale Twitch creato per monitorare la protesta, Reddit ha annunciato che "sarebbe aumentato il costo per effettuare chiamate alle loro Api", ovvero ciò che consente ad altre applicazioni di avere accesso ai dati di Reddit. Un costo che è passato dall'essere nullo "ad un livello tale da uccidere ogni app di terze parti su Reddit, da Apollo a Reddit is Fun, a Narwhal a BaconReader", ovvero applicazioni non ufficiali molto amate dagli utenti. Fondata nel 2005, Reddit ha lanciato una propria applicazione solo nel 2016: fino ad allora sono state usate app di terze parti. "Questo" - si legge ancora sul canale della protesta - "non è solo un problema a livello di utenza: molti moderatori di subreddit dipendono da strumenti disponibili solo al di fuori dell'app ufficiale per mantenere le loro comunità on-topic e spam-free".

Ondata di licenziamenti Nei giorni scorsi inoltre, riporta il Wall Street Journal, Reddit ha deciso di tagliare il 5% delle risorse, pari a 90 dipendenti, e di diminuire anche le assunzioni, che dalle 300 previste caleranno a 100. Il Journal avrebbe avuto accesso ad una email indirizzata ai collaboratori nella quale l'amministratore delegato, Steve Huffmann, sottolinea che ridurre i costi è fondamentale per raggiungere quello che il mercato definisce come punto di "break even", ossia la copertura dei costi, per ridare slancio alle operazioni già dal prossimo anno.

Fondata nel 2005, Reddit diventa nel 2011 filiale indipendente di Advance Publications, società madre di Condé Nast. A dicembre del 2021 l'azienda aveva depositato in via confidenziale un'offerta pubblica per il lancio in Borsa, presso l'autorità di regolamentazione degli Stati Uniti, con una valutazione presunta di 15 miliardi di dollari. Il lancio è stato poi sospeso.