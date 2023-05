Meta, multa record da 1,2 mld per aver violato norme privacy

Per l’authority irlandese, Meta, con il suo social network, ha violato le norme europee sulla protezione dei dati (Gdpr), trasferendo dati personali degli utenti dell'Ue negli Stati Uniti. La società replica: "Sanzione ingiustificata e non necessaria, faremo appello"

L'autorità garante della privacy irlandese ha deciso di infliggere una multa record da 1,2 miliardi di euro a Meta per violazione della legge europea sulla privacy. Lo ha reso noto il garante europeo per la privacy. Per l’authority Meta ha violato le norme europee sulla protezione dei dati (Gdpr) con il suo social network Facebook.



Trasferiti dati personali dall'Ue agli Usa

Meta, che intende presentare ricorso, è stata condannata per aver "continuato a trasferire dati personali" di utenti dallo Spazio economico europeo (See) agli Stati Uniti in violazione

delle norme europee in materia, come ha indicato nella sua decisione la Commissione irlandese per la protezione dei dati (Dpc). Meta deve inoltre "sospendere qualsiasi trasferimento di dati personali negli Stati Uniti entro cinque mesi" dalla notifica della decisione e deve conformarsi al Gdpr entro sei mesi, si legge ancora nella nota.