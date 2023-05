Twitter, Elon Musk annuncia la chiusura degli account inattivi da anni

Mondo

Il primo Papa a sbarcare su Twitter fu Ratzinger, il 12 dicembre 2012, con un post in cui diceva: "Cari amici, sono lieto di entrare in contatto con voi tramite Twitter. Grazie per la vostra generosa risposta. Vi benedico con il cuore". Un modo di avvicinare la Chiesa alle persone e ai giovani, di comunicare con loro in modo più diretto, mantenuto poi anche da Papa Francesco