Twitter, account fake Disney riceve spunta blu prima di essere sospeso

Ancora un passo falso. Nel finesettimana Twitter ha assegnato lo status di account verificato a un falso account Disney. Sebbene @DisneyJuniorUK stesse twittando contenuti volgari, è riuscito a ottenere la spunta d'oro prima di essere sospeso. Immediato il commento del proprietario che tra lo stupore ha twittato: "ditemi che non è vero, qualcuno mi pizzichi o qualcosa del genere", diventato subito virale. Questo episodio aggiunge confusione ad una situazione già molto confusa, in cui Twitter è finito da quando ha aggiornato il funzionamento del sistema di verifica. Nel frattempo, anche il "vero" account Disney Junior ha ricevuto la spunta d'oro.

La retromarcia

La scorsa settimana Twitter, sotto la guida del proprietario Elon Musk, aveva eliminato la spunta blu dagli account verificati "legacy" optando per una nuova combinazione di colori a pagamento per il suo sistema di verifica. Poi la retromarcia e il conseguente ripristino per quasi tutti gli utenti con più di un milione di follower.