Apple lancia conto deposito con tasso del 4,15% e sfida le banche

Il tasso in questione è superiore al tasso dei principali competitor. Nel frattempo non si ferma la fuga dalle banche: Charles Schwab, State Street e M&T hanno sperimentato il ritiro di complessivi 60 miliardi di dollari di depositi nel primo trimestre

Come funziona

Il denaro può essere speso dal conto Apple ma in seguito deve essere trasferito a un conto corrente effettivo (quindi non di risparmio, come quello Apple) oppure ad Apple Cash. Il tasso del 4,15% è superiore a quello dei principali competitor come Ally Bank e Marcus (quest’ultimo è il conto proprietario di Goldman). La maggiore percentuale e la fama di Apple, marchio celebre in tutto il mondo, potrebbero dare all’operazione una forte spinta. O almeno, questa è l’opinione degli analisti.