Videogiochi, Sega acquisterà finlandese Rovio e Angry Birds

La giapponese Sega lancerà un'Opa per acquistare il finlandese Rovio, noto per la serie di successo "Angry Birds", per quasi 700 milioni di euro. L'annuncio arriva dalle due società di videogiochi. L'offerta, che rappresenta un premio del 19% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Rovio venerdì, fa parte dell'"obiettivo a lungo termine" del marchio Sonic hedgehog di espandersi nel settore dei videogioci su dispositivi mobili, indicano Sega e Rovio nel comunicato stampa congiunto.