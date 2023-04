Meta, arrivano i pagamenti via WhatsApp: come funzioneranno

“In Brasile le persone potranno pagare le imprese locali direttamente da una chat di WhatsApp”. Lo ha pubblicato Mark Zuckerberg in un post su Facebook. La mossa sblocca il mercato dei pagamenti commerciali in app, la società aveva già lanciato le transazioni peer-to-peer tramite WhatsApp Pay proprio in Brasile, una soluzione che però non si era rivelata efficace. “Questa esperienza di pagamento semplice e sicura cambierà le regole del gioco per le persone e le piccole imprese che desiderano acquistare e vendere su WhatsApp senza dover visitare un sito Web, aprire un'altra app o pagare di persona. Stiamo lanciando oggi per un piccolo numero di aziende e saremo disponibili per molti altri nei prossimi mes", ha dichiarato la società nell'annuncio.