Apple lancia Pay Later, servizio per pagamenti rateali senza interessi

Tecnologia

Apple, strumenti per controllare telefoni dei figli minori: quali sono

In occasione del Safer Internet Day in oltre 100 negozi europei della società americana si tengono sessioni gratuite per genitori e insegnanti con l'intento di illustrare le principali strategie a disposizione per monitorare l'attività dei minori sui dispositivi

In occasione del Safer Internet Day, la giornata dedicata alla sicurezza online, che si celebra in tutto il mondo ogni 7 febbraio, in oltre 100 Apple Store europei si tengono sessioni gratuite dedicate a genitori e insegnanti per illustrare i principali strumenti messi a disposizione della società americana per monitorare e proteggere l'attività dei minori che utilizzano i propri dispositivi. L'iniziativa ha il titolo "L'abc: bambini e dispositivi"

Il sistema iOS 16 ha infatti migliorato le funzionalità a disposizione degli adulti nel controllo delle attività dei minori, con i genitori che possono impostare controlli parentali di vario tipo fin dal primo istante in cui si accende il dispositivo