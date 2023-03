Robot tagliaerba, i 10 migliori per avere sempre un prato perfetto

2/11

Il robot tagliaerba Ambrogio è l’ideale per tagliare il prato rapidamente. Il motore brushless viene alimentato da una batteria al Litio da 25,9 V e 5 Ah, con autonomia di 180 minuti. Il prato può essere tagliato con un’altezza compresa tra 2.5 a 6.5 cm. Particolarmente indicato per giardini fino a 400 mq con pendenza fino al 35% e ostacoli di superficie, si ferma in caso di pioggia così da non tagliare l’erba bagnata. Con la funzione mulching, l'erba viene sminuzzata e lasciata sul terreno come concime naturale. Euro 999

Robot tagliaerba AMBROGIO ZETA R