TikTok, per ora nessun blocco in Italia. Zangrillo: Non decido io

Non ci sarà interruzione dell'uso di Tik Tok per i dipendenti della Pa. Lo ha precisato il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenendo al convegno per i 18 anni del Codice di amministrazione digitale. "Quindici giorni fa - ha detto - mi sono limitato a dire che ho notato che sia nella comunità europea che in diversi stati federali americani viene vietato ai dipendenti pubblici l'utilizzo di TikTok. Ho sollevato il problema e detto che è opportuno approfondire il tema e capire se effettivamente esistono dei rischi legati alla sicurezza degli utenti di questo social". Il divieto sull'uso di Tik Tok, ha spiegato il ministro, non spetta al Ministero. "Ai pubblici impiegati chiariremo questo misunderstanding" ha detto.