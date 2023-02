CyberSec2023, la conferenza internazionale di Cybersecurity Italia

È online l'agenda di "CyberSec2023 - Nuovi Domìni, Guerre Ibride e Cooperazione", la seconda edizione della Conferenza internazionale promossa ed organizzata dal quotidiano online Cybersecurity Italia. L’evento si terrà nei giorni 1 e 2 marzo a Roma, nella splendida cornice della ‘Serra’ del Palazzo delle Esposizioni, in via Milano 9/a. La conferenza si svolgerà prevalentemente in presenza, ma sarà possibile seguirla gratuitamente anche da remoto registrandosi su CyberSec2023.



Interverranno (sono confermati), tra gli altri: Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy (alle ore 9:30 del 2 marzo) Edmondo Cirielli, Vice Ministro MAECI (alle ore 9:45 del 2 marzo) Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio (alle ore 18 dell’1 marzo) Roberto Baldoni, Autorità Nazionale per la Cybersicurezza (ACN) (alle ore 9:45 dell’1 marzo) Ivano Gabrielli, Direttore Polizia Postale e delle Comunicazioni (ore 12:45 dell’1 marzo) Alessandra Guidi, Vice Direttore Generale DIS (ore 10 dell’1 marzo) Anna Ascani, Vice Presidente, Camera dei Deputati (in apertura dell’1 marzo) Giorgio Mulè, Vice Presidente, Camera dei Deputati (in apertura dell’1 marzo) David van Weel, Assistant Secretary General for Emerging Security Challenges NATO (ore 11:30 del 2 marzo) Mart Noorma, Director NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) (ore 11:15 del 2 marzo) e Lorena Boix Alonso, Director for digital society, innovation and cybersecurity, DG Connect, European Commission (ore 11:15 dell’1 marzo)



Qui tutti i 70 speaker: https://www.cybersecitalia.events/speaker/



Qui l’agenda: https://www.cybersecitalia.events/agenda/