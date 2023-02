San Valentino, Google celebra il romanticismo con un doodle

Due gocce d’acqua diventano una sola scivolando lungo una vetrata: con questa immagine animata Google celebra oggi il giorno di San Valentino. “Rain or shine, will you be mine?”, si legge nella didascalia

Due gocce d’acqua che diventano una sola scivolando lungo una vetrata: con questa immagine animata Google celebra oggi il giorno di San Valentino. “Rain or shine, will you be mine?”, “Con la pioggia o con il sole, sarai mio/mia?” si legge nella didascalia del doodle.

L’origine della festa di San Valentino



Il doodle, spiega Google in un post, “celebra il giorno più romantico dell’anno quando in tutto il mondo le persone esprimono affetto ai loro innamorati, agli amici e ai partner con regali, biglietti e altro”. Nella didascalia poi si raccontano le origini medievali della festa: “In Francia e in Inghilterra si credeva che il 14 febbraio fosse l’inizio della stagione di accoppiamento per gli uccelli”, anche se “la festa si diffuse nel mondo durante il 17esimo secolo”. “Qualunque siano le previsioni per oggi, speriamo che tu ti goda questa festa passandola insieme a qualcuno di speciale”, conclude il post.