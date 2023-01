GAME4VALUE, i vincitori della Game Jam

Tecnologia

Come ogni fine d’anno che si rispetti Apple ha pubblicato la classifica delle migliori app e dei migliori giochi per il 2022. Si tratta di 16 titoli, spiegano da Apple, “che hanno ispirato gli utenti a interagire in modo più profondo con il mondo, a sviluppare la loro immaginazione e a restare in contatto con amici e famigliari”. La selezione è avvenuta tramite un team editoriale globale in grado di abbracciare le diverse culture dei tanti mercati in cui l’azienda di Cupertino opera.