Sky Wifi si conferma la rete fissa più veloce d’Italia secondo Ookla

Il servizio ultrabroadband di Sky vince nuovamente lo Speedtest Award™ con uno Speed Score™ in crescita e ancora superiore a 100. Al via la nuova campagna di comunicazione su tutti i mezzi ancora con protagonista Charles Leclerc

Sky Wifi è ancora la rete fissa più veloce d’Italia secondo Ookla®: dopo aver vinto lo Speedtest Award™ nel primo semestre 2022, il servizio ultrabroadband di Sky conferma questo suo primato. Per celebrarlo, ha preso il via la nuova campagna di comunicazione, con protagonista ancora Charles Leclerc, un testimonial d’eccezione che incarna velocità e potenza, proprio come Sky Wifi. L’importante riconoscimento, assegnato dal leader mondiale nell'intelligence delle reti mobili e a banda larga, è basato sull’analisi dei dati di Speedtest Intelligence® per il periodo luglio-dicembre 2022. Sulla base dei risultati ottenuti dai consumatori e utilizzando la classifica stilata da Ookla®, Sky Wifi ha raggiunto, per la seconda volta consecutiva uno Speed Score™ superiore a 100 – per l’esattezza 108.13 in crescita rispetto al 100.48 del primo semestre - staccando di oltre 21 punti l’operatore secondo classificato e di ben 26 punti il terzo. Ookla® ha inoltre rilevato che Sky Wifi ha registrato le più elevate velocità di download (507.36 Mbps) e di upload (285.43 Mbps), posizionandosi nuovamente al 1° posto in entrambe le classifiche e con valori in crescita rispetto al periodo precedente.

Lo spot con Leclerc

Nel nuovo soggetto della campagna di comunicazione, sempre ambientato in casa della famiglia protagonista degli spot Sky, Leclerc e il bambino stanno guardando sul tablet la premiazione di una gara di kart dove il ragazzo, sconsolato, non è riuscito a salire sul podio. Il pilota monegasco si offre così di insegnargli ad andare più veloce e, insieme alla sorella, allestisce un “simulatore” che sfrutta al massimo la velocità di Sky Wifi per caricare rapidamente il video in streaming. In questo modo il bambino è pronto per la nuova gara dove, sostenuto anche da Leclerc a bordo pista, riuscirà a trionfare, perché – come dice lo spot – è “bello sapere su chi contare”.

Prodotto dell’Anno 2022

La campagna pubblicitaria, ideata dalla Sky Creative Agency, sarà declinata su tutti i mezzi (tv, radio, digital, retail). La colonna sonora dello spot è “Demons” degli Imagine Dragon, la strategia e il planning offline e digital sono a cura di Wavemaker. Oltre alla conferma dello Speedtest Award™ di Ookla®*, Sky Wifi è anche Prodotto dell’Anno 2022 nella categoria servizi telecomunicazioni e premiato in Italia connessione per la casa con il miglior rapporto qualità prezzo, anche nel 2022 per il secondo anno di fila, dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza. Anche la copertura di Sky Wifi sul territorio italiano continua a crescere e oggi la rete fissa più veloce d’Italia secondo Ookla® è disponibile in oltre 3.500 comuni italiani. *Basato sull’analisi di Ookla® dei dati di Speedtest Intelligence® per il primo e il secondo semestre del 2022. Marchi di fabbrica Ookla utilizzati su licenza e ristampati con autorizzazione.