Ces 2023 a Las Vegas, tutte le novità in arrivo

Economia

Secondo quanto evidenziato da un’analisi di Motus-E e CAMI, centro specializzato nell’automotive dell’università Ca’Foscari di Venezia, la eMobility può rappresentare la salvezza per l’intero comparto, da anni in deciso ridimensionamento. “Per rilanciare l’industria italiana dell’auto occorre puntare subito sulle tecnologie in espansione, altrimenti cederemo ad altri Paesi la leadership nella componentistica”, sottolinea Massimo Nordio, presidente di Motus-E

UNA CRISI RACCONTATA NEI NUMERI - Dall’analisi delle serie storiche, emerge in modo chiaro la contrazione del mercato per le vetture tradizionali: nel 1989 la produzione annua di automobili si attestava a 1.971.969 unità, contro le 1.410.459 del 1999, le 661.100 del 2009, le 542.472 del 2019 e le 442.407 del 2021. Una storia simile per quanto riguarda le immatricolazioni, passate da 2.296.784 del 1989 a 1.458.313 del 2021, e per gli occupati del settore, crollati da 177.419 a 144.890 tra il 1998 e il 2018