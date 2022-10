Doodle di Google dedicato ad Halloween: torna il gioco dei fantasmi

Gli utenti potranno divertirsi con il sequel interattivo multiplayer del doodle del 2018. Un gioco per sfidare gli amici in una battaglia a squadra 4 contro 4. Personaggi spettrali e potenti power-up sono i protagonisti di questo nuovo mini-gioco competitivo

Per la festa più “mostruosa” dell’anno si gioca tutti contro tutti. Il nuovo Doodle per Halloween di Google è, infatti, diventato un videogioco per più giocatori, seguito dello “spettrale” Great Ghoul Duel con cui Big G ha festeggiato l'Halloween del 2018. Giocare è facilissimo. Collegandosi all'homepage del motore di ricerca si potrà cliccare sul Doodle e invitare gli amici per sfidarli in una partita multiplayer in squadre da 4. L’obiettivo? Annientare i fantasmi avversari raccogliendo quante più anime possibili