Cyberattacchi in aumento, cosa accade agli enti locali. IL PODCAST

Il 58% degli enti è stato colpito da ransomware nel 2021. L’anno precedente la percentuale era del 34%. Il 72% di questi attacchi è riuscito a criptare i dati delle vittime. Una percentuale, in questo caso, più alta rispetto a quelle di altri settori analizzati da Sophos. La società che si occupa di sicurezza informatica ha pubblicato “The State of Ransomware in State and Local Government 2022”. Ne parliamo nella nuova puntata di 1234.