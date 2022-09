Benessere digitale, l’Italia al 19° posto nella classifica mondiale

Viviamo in un mondo sempre più connesso: è una certezza. La rete internet e le comunicazioni, negli anni, hanno facilitato le nostre vite, consentendo di mettere in contatto migliaia di persone nello stesso momento in posti lontani. Durante il periodo della pandemia lo abbiamo capito ancora meglio: internet è diventato un vero e proprio diritto primario, a cui non si può rinunciare. La rete e l’accessibilità delle connessioni sono divenute, pertanto, beni essenziali. E dalla loro qualità si può comprendere anche il livello di benessere raggiunto in un determinato Paese.