Twitch, dal 18 ottobre stretta su slot e gioco d'azzardo: le regole

La piattaforma di live-streaming Twitch, di proprietà di Amazon, vieterà i contenuti relativi al gioco d’azzardo dal 18 ottobre. A renderlo noto la stessa società con un post sui suoi canali social. “Anche se avevamo proibito i condividere link o referral code dei siti che includono slot machine, roulette o giochi di dadi, abbiamo visto che alcune persone hanno aggirato queste regole esponendo la nostra comunità a dei grossi rischi” si legge sugli account ufficiali della compagnia. “Quindi – prosegue la nota - il 18 ottobre aggiorneremo il nostro regolamento per proibire lo streaming di siti con giochi d'azzardo che includono slot machine, roulette o giochi di dadi che non hanno una licenza USA o in altre giurisdizioni che forniscono un'adeguata protezione dei consumatori". “Continueremo a consentire - si legge ancora - siti che trattano di scommesse sportive, fanta-sport (ad esempio il fantacalcio, ndr), poker”.