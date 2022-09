Nintendo Direct, tutte le novità e i giochi annunciati durante evento

Nell'appuntamento periodico per illustrare tutte le novità in commercio, è stato anche dato l'annuncio che prossimamente aprirà il Nintendo World a Hollywood ascolta articolo Condividi

Settembre per i ragazzi, con il fatto che ricomincia la scuola, è un po’ come se fosse l’inizio dell’anno. Così in linea con il trend giovanile il Nintendo Direct di questo mese è stato ricco di sorprese e nuovi accattivanti giochi. La prima novità è Fire Emblem Engage il nuovo gioco ambientato nel regno di Elyos, come sempre sconvolto da una guerra. Lo stile sembra un'evoluzione di quello visto nell'ultimo capitolo, con qualche ritorno celebre come Marth e persino dei draghi. Il gioco è in arrivo su Nintendo Switch il 20 gennaio 2023 e arriverà anche con la Divine Edition, una versione ricca di oggetti da collezionismo. La data d'uscita di It Takes Two, è il 4 novembre. Si continua con Fatal Frame, o meglio con l'annuncio di Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse, che arriverà su Switch a inizio 2023, e del Volume 2 Xenoblade Chronicles 3.

Gli arrivi previsti in primavera leggi anche Mario Strikers: Battle League Football, dove tutto è possibile I prodotti minori sono tantissimi e non resta che l’imbarazzo della scelta. SpongeBob: The Cosmic Shake arriverà nel 2023, Fitness Boxing Fist of the North Star, un gioco che unisce le gesta di Ken il Guerriero con un prodotto di fitness (marzo 2023). Poi è il turno di OddBallers, in arrivo nel 2023 e Tunic che sarà convertito per Switch (27 settembre). Si continua con Front Mission 1st e 2 Remake, storici strategici per PlayStation, in arrivo nel 2023, e il più recente Harvest Moon, che sarà disponibile tra un anno, Story of Seasons A Wonderful Life recupera tutto quello che ha reso famosa la serie di Natsume e lo espande con le ultime tecnologie. Si continua con la prima Splatfest di Splatoon 3 e Octopath Traveller 2 (24 febbraio), dove il gioco riprende l'amatissimo stile in 2,5D e ripropone le atmosfere e lo stile che ha reso il primo capitolo di Square Enix un successo di pubblico e critica.

Musica e simulazioni di vita leggi anche Dipendenza dai videogiochi, tra i fattori di rischio c’è l’isolamento Altra carrellata di giochi: Fae Farm sembra un clone di Animal Crossing molto più sociale, in programma nella primavera del 2023. Per il 35° compleanno di Final Fantasy, Square Enix ha annunciato Theatrhythm Final Bar Line (16 febbraio), una collezione enorme di brani di Final Fantasy da suonare su Switch: si parla di quasi 400 canzoni differenti, più altre in arrivo come contenuto scaricabile. Si continua con l'orgoglio italiano: Mario+Rabbids: Spark of Hope (20 ottobre). Si cambia il genere e si ritorna alle simulazioni di vita con Rune Factory 3 Special, forse più incentrato sul lato romantico del genere, in arrivo nel 2023. Si continua con un po' di giochi N64 in arrivo per gli abbonati Nintendo Switch Online. GoldenEye per N64 invece sarà disponibile presto online.

Novità per l'intramontabile Super Mario leggi anche Mario Strikers: Battle League Football, dove tutto è possibile Tornando al presente, oggi arriva su Switch Various Daylife, una curiosa esperienza 2D da parte di Square Enix. Si continua con Factorio, in arrivo su Switch il 28 ottobre 2022. In Mario Strikers: Battle League Football (settembre) arriverà il secondo pacchetto di contenuti con Pauline e Diddy Kongun nuovo stadio e nuovi pezzi dell'armatura. Nuovo giro, nuovo JRPG: arriverà su Switch Atelier Ryza 3 (24 febbraio) con 3 piste aggiuntive di Mario Kart 8 Deluxe e 8 nuovi percorsi. Nintendo Switch Sports farà un aggiornamento invernale aggiungendo il golf e 21 percorsi nuovi da giocare. Il Pikmin Bloom è disponibile per dispositivi mobile, si tratta di una versione rivista di Pokémon Go con i Pikmin come protagonisti. Mentre Pikmin 4 arriverà su Switch nel 2023. Il nuovo Just Dance 2023 non mancherà anche quest'anno di far ballare milioni di giocatori a partire dal 22 novembre. Poi è la volta di Harvestella, un nuovo JRPG da parte di Square Enix classificato come un life simulator RPG in arrivo il 4 novembre.

Resident Evil Village in formato Cloud approfondimento Nintendo Switch Sports, il divertimento si fa in 7 Non potevano mancare Bayonetta 3, l'attesissimo action di Platinum Games e Master Detective Archives: RAIN CODE (primavera 2023), gioco investigativo con elementi sovrannaturali. Resident Evil Village arriverà in formato Cloud su Nintendo Switch (28 ottobre) da oggi è disponibile la demo. Anche Resident Evil Village, 2, 3 e 7 saranno disponibili via cloud. Anche Sifu è stato annunciato e sarà disponibile sulla console ibrida di Nintendo. Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion (13 dicembre). Radiant Silvergun è disponibile da oggi per Nintendo Switch. Mentre Endless Dungeon di SEGA arriverà ne 2023. Sarà giocabile con un massimo di 3 amici.

L'attesissima nuova versione di Zelda approfondimento I migliori videogame di sempre secondo la critica Tales of Symphonia Remastered sarà proposto su Switch a inizio 2023. Il gioco è una riedizione fedele del capolavoro per GameCube. Si continua con un veloce riepilogo dei tanti giochi terze parti in arrivo nei prossimi mesi e si va avanti con l'annuncio di Kirby's Return to Dream Land Deluxe. Infine The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 si mostrerà in tutta la sua potenza. Nuove scene di gameplay, ma soprattutto il nuovo titolo: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e la data di uscita: 12 maggio 2023.